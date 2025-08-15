إعلان

عطل تم تداركه.. الصحة تنفي توقف تطعيم "السعار" بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية

10:49 م الجمعة 15 أغسطس 2025

كلب شرس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف خدمة تطعيمات السعار - داء الكلب - بمستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

فيما أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أن العطل الفني الذي طرأ على نظام التسجيل الإلكتروني جاء نتيجة أعمال تحديث، وتم التعامل معه فورًا عبر تفعيل نظام التسجيل الورقي لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

كما أشارت إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى، والتي أثبتت عدم حدوث أي تجمعات للمواطنين أو توقف فعلي للخدمة خلال فترة العطل.

وأكدت التزام أجهزة وزارة الصحة بتوفير خدمات التطعيمات الحيوية على مدار الساعة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة أي طارئ فني دون تعطيل مصالح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحة تنفي توقف تطعيم السعار مستشفى الجمهورية بالإسكندرية وزارة الصحة خدمة تطعيمات السعار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان