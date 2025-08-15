إعلان

بالصور - صحة جنوب سيناء تشن حملة لمكافحة الحشرات والقوارض بشرم الشيخ

09:53 م الجمعة 15 أغسطس 2025
جنوب سيناء - رضا السيد:


أطلقت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لرش وتطهير شوارع مدينة شرم الشيخ، ومحيط المنشآت السياحية والحيوية بالمدينة، لمنع انتقال الأمراض المختلفة، ومكافحة القوارض والبعوض والحشرات الطائرة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير بيئة صحية وآمنة لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.


وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جاري استمرار أعمال الترصد والاستكشاف الحشري و المكافحة المتكاملة فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترات الصباحية والمسائية، للعمل على خفض كثافات البعوض، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.


وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، على استمر أعمال الرش والتطهير بإستخدام مواتير الرش، ورشاشات الرذاذ، حتي يمكن تطهير كافة الأماكن المفتوحة والضيقة.

جنوب سيناء مكافحة الحشرات حملة مكافحة الحشرات
