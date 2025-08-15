إعلان

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

08:38 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مساء اليوم الجمعة جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن الجيزاوى خلال جولته التي شملت أقسام: " الاستقبال والباطنة والعظام ومركز السموم وبنك الدم وحضانات الأطفال المبتسرين"، على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما استمع رئيس الجامعة إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناصر الجيزاوي جامعة بنها مستشفى بنها الجامعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 0 بورنموث.. محمد صلاح أساسيًا
قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"