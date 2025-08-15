إعلان

الزراعة: تكثيف الجهود لمتابعة الأنشطة البحثية والإرشادية للمحطات البحثية

05:45 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    جولة الدكتور عادل عبدالعظيم
    جولة الدكتور عادل عبدالعظيم
    جولة الدكتور عادل عبدالعظيم
كتب- عمرو صالح:

كلف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج بتشكيل لجنة لمتابعة الأنشطة البحثية والارشادية بمحطة بحوث النوبارية.

وتضمنت الجولة زيارة مزرعة القاهرة للدواجن ومزارع قطاع الإنتاج بمنطقة النوبارية، وخلال الزيارة تم استعراض الأنشطة البحثية للمحطات المختلفة، إضافة إلى الاطلاع على المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، التي تشمل مجالات الزراعة، والإنتاج الحيواني، والدواجن.

وأكد الدكتور ماهر المغربي أثناء الجولة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المحطات والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الإنتاج والقطاع الخاص، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ودعم المزارعين والمنتجين.

وأضاف المغربي، أن الزيارة ناقشت بحث الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات متطورة لمستثمري منطقة النوبارية، من خلال تفعيل دور المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في دعم الأنشطة الإنتاجية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة بضرورة تعزيز التواصل بين البحث العلمي والإنتاج الزراعي ومتابعة الأنشطة بالمحطات البحثية والتواصل الدائم مع العاملين بالمحطات بما يسهم في تطوير الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وفي سياق المتابعة الميدانية لأنشطة مركز البحوث الزراعية.

الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية محطة بحوث النوبارية مزرعة القاهرة للدواجن
