مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الأردن في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره منتخب الأردن غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالث ببطولة كأس العرب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حلمي طولان المدير الفني للفراعنة، استقر على إجراء بعض التغييرات على التشكيل، حيث من المنتظر أن يشارك ميدو جابر بدلا من مصطفى سعد، أكرم توفيق في منتصف الملعب بدلا من السولية، بالإضافة إلى مشاركة كريم العراقي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم العراقي، رجب نبيل، ياسين مرعي ويحيى زكريا

الوسط: أكرم توفيق، محمد النني وغنام محمد

الهجوم: ميدو جابر، إسلام عيسى ومروان حمدي

ويطمح منتخب مصر في تحقيق الفوز على حساب المنتخب الأردني غدا، وضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، دون النظر إلى نتائج المباراة الأخرى بالمجموعة.

مجموعة مصر في كأس العرب

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

ويدخل المنتخب المصري اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد نقطتين، فيما يحتل منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

