إعلان

وزير الزراعة يكشف تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة

كتب : حسن مرسي

11:12 م 08/12/2025

حديقة الحيوان في الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال التطوير الشاملة لحديقة الحيوان بالجيزة تسير بخطى ثابتة وفق مخططات عالمية.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "أعمال التطوير تتم على قدم وساق وبخطط وضعتها شركات عالمية"، مشيرًا إلى وجود اعتمادات مالية للحديقة من جهات دولية تدعم هذا المشروع القومي.

وأضاف الوزير أن عملية التطوير تواجه تحديات فنية دقيقة، أبرزها التعامل مع الحيوانات الموجودة ونقلها.

وأوضح: "الحيوان تربى في بيئة معينة، ومن ثم يحتاج إلى تأهيل قبل نقله إلى مكان آخر"، مؤكدًا أن الفريق الفني يعمل على ضمان أن تكون البيئة الجديدة مشابهة تمامًا لظروف معيشتها السابقة قبل إعادتها مرة أخرى.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى تحدي آخر لا يقل أهمية، وهو الحفاظ على الثروة النباتية النادرة داخل الحديقة.

وتابع: "هناك أشجار يتخطى عمرها 100 عام، وقد كانت في حاجة لمعاملة خاصة"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الشركات المنفذة لضمان الاهتمام بهذه الأشجار المعمرة وصيانتها وفق أعلى المعايير.

وأكد العمل على زيادة عدد الحيوانات مع ضمان الحصول على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الأوروبي لحدائق الحيوان وغيرها من الاتحادات الدولية المعنية، لرفع مستوى الحديقة إلى مصاف العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزارة الزراعة حديقة حيوان الجيزة تطوير حديقة الحيوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة