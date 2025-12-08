وزير الزراعة يكشف تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال التطوير الشاملة لحديقة الحيوان بالجيزة تسير بخطى ثابتة وفق مخططات عالمية.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "أعمال التطوير تتم على قدم وساق وبخطط وضعتها شركات عالمية"، مشيرًا إلى وجود اعتمادات مالية للحديقة من جهات دولية تدعم هذا المشروع القومي.

وأضاف الوزير أن عملية التطوير تواجه تحديات فنية دقيقة، أبرزها التعامل مع الحيوانات الموجودة ونقلها.

وأوضح: "الحيوان تربى في بيئة معينة، ومن ثم يحتاج إلى تأهيل قبل نقله إلى مكان آخر"، مؤكدًا أن الفريق الفني يعمل على ضمان أن تكون البيئة الجديدة مشابهة تمامًا لظروف معيشتها السابقة قبل إعادتها مرة أخرى.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى تحدي آخر لا يقل أهمية، وهو الحفاظ على الثروة النباتية النادرة داخل الحديقة.

وتابع: "هناك أشجار يتخطى عمرها 100 عام، وقد كانت في حاجة لمعاملة خاصة"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الشركات المنفذة لضمان الاهتمام بهذه الأشجار المعمرة وصيانتها وفق أعلى المعايير.

وأكد العمل على زيادة عدد الحيوانات مع ضمان الحصول على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الأوروبي لحدائق الحيوان وغيرها من الاتحادات الدولية المعنية، لرفع مستوى الحديقة إلى مصاف العالمية.