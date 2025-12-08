ترامب: أريد وقف القتل في أوكرانيا.. وأوروبا تسير في طريق سيئ

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد فقط أن يتوقف القتل في أوكرانيا.

وطالب ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، من دول أوروبا أن تكون أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن أوروبا لا تسير في اتجاه جيد وعليها العمل للحفاظ على استقرارها ووحدتها داخل القارة.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"على أوروبا أن تكون حذرة وعليها الإبقاء على نفسها كما هي فالقارة تسير في طريق سيئ".

وأوضح ترامب أن الحرب في قطاع غزة تمثل حاليًا محور اهتمام صهره جاريد كوشنر.