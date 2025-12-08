إعلان

ترامب: أريد وقف القتل في أوكرانيا.. وأوروبا تسير في طريق سيئ

كتب : مصراوي

11:07 م 08/12/2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد فقط أن يتوقف القتل في أوكرانيا.

وطالب ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، من دول أوروبا أن تكون أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن أوروبا لا تسير في اتجاه جيد وعليها العمل للحفاظ على استقرارها ووحدتها داخل القارة.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"على أوروبا أن تكون حذرة وعليها الإبقاء على نفسها كما هي فالقارة تسير في طريق سيئ".

وأوضح ترامب أن الحرب في قطاع غزة تمثل حاليًا محور اهتمام صهره جاريد كوشنر.

دونالد ترامب أوروبا أوكرانيا روسيا

