انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في جنوب سيناء غدًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعداداتها؛ لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، المقرر أن تبدأ غدًا السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال عادل عَتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل اللجنة الثلاثية، وتجهيز مراكز توزيع الأسئلة ومقار اللجان الامتحانية واستراحات المعلمين المراقبين.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه تم إخطار الجهات الأمنية بمقار اللجان لتوفير الحراسة اللازمة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لندب طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

وأكد أن المديرية أتمت كافة الاستعدادات لبداية امتحانات الدور الثاني، والتي ستستمر على مدار أسبوعين اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى الاثنين 25 أغسطس الجاري.

وأضاف أن هناك نحو 209 طلاب وطالبات لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني على مستوى الإدارات التعليمية الثماني، داخل 6 لجان؛ إحداها بمدينة طور سيناء ومقرها مدرسة الزهور الثانوية للبنات، والثانية بمدينة شرم الشيخ بمقر مدرسة جيل أكتوبر، والثالثة في مدينة دهب بمدرسة علي بن أبي طالب، والرابعة بمدينة رأس سدر بمقر مدرسة السادات، والخامسة في نويبع بمدرسة المجمع التعليمي، والأخيرة بمدينة أبو رديس بمقر مدرسة أبو رديس الثانوية.

وأشار إلى التأكيد على توفير أجواء هادئة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.