محافظ أسوان: أنشطة وخطط شاملة لدمج وتمكين المرأة وذوي الإعاقة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التقرير الربع سنوي لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيدًا بدور الوحدة في دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها ذوو الإعاقة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الوحدة، بما يعكس التزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع، ويضع احتياجات المرأة وذوي الهمم في مقدمة أولوياته، مثمنًا دور الشركاء من الجهات التنفيذية والمجتمع المدني في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها التنموية.

وقالت عزة شعبان، مدير وحدة تكافؤ الفرص: "إن الوحدة نفذت حزمة كبيرة من الأنشطة والمبادرات النوعية خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضيين، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الشؤون الصحية، ومكتب شؤون الإعاقة بكوم أمبو، ومكتب التمكين الثقافي بقصر ثقافة أسوان، وغيرهم من شركاء التنمية بمختلف الجهات المختصة".

وأوضحت عزة شعبان، أن الأنشطة والمبادرات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها الملف الصحي المجتمعي، حيث تم تنفيذ حملات لقياس الضغط وتحليل السكر في المناطق الأكثر احتياجًا، بجانب تنظيم ندوات توعوية لرفع الوعي بالخدمات الصحية، خاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والتأمين الصحي الشامل.

أما المحور الثاني فركز على حماية ودعم ذوي الإعاقة، من خلال تنظيم حملات توعوية حول أنواع ودرجات الإعاقة، وتوضيح الحقوق المكفولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضًا تدريب الأمهات على حماية الأطفال من التحرش والإساءة.

وشمل المحور الثالث الحماية المجتمعية لذوي الهمم، من خلال تقديم استشارات ميدانية ومساعدة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومتابعة الحالات مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الأنشطة الميدانية نجحت في الوصول إلى عدد كبير من المستفيدين، وجارٍ التوسع فيها بشراكات فعالة لضمان استدامة التأثير وتحقيق التمكين الفعلي للفئات المستهدفة بجميع المراكز والمدن.