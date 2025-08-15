مبيد حشري يتسبب في اختناق 9 أشخاص بينهم أطفال بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب تسعة أشخاص، بينهم سبعة أطفال، بحالات اختناق نتيجة استنشاق مبيد حشري داخل وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول المصابين إلى المستشفى، وهم: نشوى محمود عجمي (35 عامًا)، وسحر محمود عجمي (33 عامًا)، والأطفال عبد الله عبد المطلب رمضان (10 أعوام)، وحمزة عبد المطلب رمضان (10 أعوام)، وعمر عبد المطلب رمضان (6 أعوام)، وساجدة عبد المطلب رمضان (3 أعوام)، وكريم إيهاب جلال (8 أعوام)، ورودينا إيهاب جلال (10 أعوام)، وإياد إيهاب جلال (4 أعوام)، وجميعهم يعانون من أعراض حساسية وضيق في التنفس.

ووفقًا للتحريات الأولية، وقعت الإصابات نتيجة تعرض المصابين لاستنشاق مبيد حشري داخل إحدى الوحدات السكنية، ما أدى إلى ظهور أعراض اختناق وحساسية بالجهاز التنفسي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.