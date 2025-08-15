‬في يومين.. ضبط 209 مخالفات تموينية ومخبز غير مرخص بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة، في حملات تفتيشية استهدفت المخابز والأسواق، لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي للممارسات الاحتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن المخالفات شملت 126 محضرًا للمخابز، و83 محضرًا للأسواق، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار مدير مديرية التموين بالمنوفية إلى أن أبرز المخالفات تضمنت ضبط بقالة تموينية ببندر منوف بحوزتها 33 كيلوجرامًا من السكر، و55 زجاجة زيت تمويني مدعّم معروضة للبيع بالسوق السوداء، وضبط مخبز سياحي ببندر أشمون يعمل دون ترخيص، وضبط 2 طن أسمنت مجهول المصدر بمستودع في بندر منوف، بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد المحافظ متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية لضمان توافر السلع الاستراتيجية، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وسرعة الاستجابة لبلاغات الغش التجاري وشكاوى المواطنين.