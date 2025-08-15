إعلان

‬في يومين.. ضبط 209 مخالفات تموينية ومخبز غير مرخص بالمنوفية (صور)

12:40 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط 209 مخالفات تموينية ومخبز غير مرخص بالمنوفية (4)
  • عرض 4 صورة
    ضبط 209 مخالفات تموينية ومخبز غير مرخص بالمنوفية (1)
  • عرض 4 صورة
    ضبط 209 مخالفات تموينية ومخبز غير مرخص بالمنوفية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة، في حملات تفتيشية استهدفت المخابز والأسواق، لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي للممارسات الاحتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن المخالفات شملت 126 محضرًا للمخابز، و83 محضرًا للأسواق، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار مدير مديرية التموين بالمنوفية إلى أن أبرز المخالفات تضمنت ضبط بقالة تموينية ببندر منوف بحوزتها 33 كيلوجرامًا من السكر، و55 زجاجة زيت تمويني مدعّم معروضة للبيع بالسوق السوداء، وضبط مخبز سياحي ببندر أشمون يعمل دون ترخيص، وضبط 2 طن أسمنت مجهول المصدر بمستودع في بندر منوف، بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد المحافظ متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية لضمان توافر السلع الاستراتيجية، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وسرعة الاستجابة لبلاغات الغش التجاري وشكاوى المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محاضر تموينية مديرية التموين بالمنوفية الحملات التموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان