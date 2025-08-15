طعنه بسكين المطبخ.. ضبط شاب أنهى حياة والده في شمال قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شاب متهم بقتل والده بطعنة سكين مطبخ، في قرية الشعانية بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله بقرية الشعانية، بها طعنة نافذة بسكين المطبخ.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه، 50 عامًا، كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد إلى منزله منذ نحو شهر، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة إثر طعنة في جانبه.

وكشفت التحريات أن المتهم نجل المجني عليه، ويبلغ من العمر 19 عامًا، وأنه ارتكب الجريمة دفاعًا عن والدته، بعد أن نشب شجار حاد بين والده ووالدته.

جرى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الحادث.