بسبب الحر.. العقارب والثعابين تلدغ 3 أشخاص بينهم طفل في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تعرّض 3 أشخاص، بينهم طفل رضيع، اليوم الجمعة، للدغات عقارب وثعابين سامة بمركزي الخارجة والفرافرة، بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها محافظة الوادي الجديد ومعظم أنحاء البلاد.

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تلقت بلاغًا بإصابة كل من: محمد فرج أبو الحمد، 25 عامًا، من قرية ناصر بمركز الخارجة، بلدغة ثعبان "الطريشة"، يزن محمد حسن (رضيع)، من حي السبط البحري بمدينة الخارجة، بلدغة عقرب سام، عبدالله عزيز توفيق عطية، 16 عامًا، من قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، بلدغة عقرب سام.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي المصل المضاد ووضعهم تحت الملاحظة الطبية حتى استقرار حالتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الصحة وفرت كميات كبيرة من الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية القروية بالمحافظة، نظرًا لطبيعتها الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من نشاط الزواحف السامة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوزارة أطلقت حزمة إجراءات بالتزامن مع الموجة الحارة، شملت تجهيز غرف للاحتباس الحراري، وتوفير الأمصال بكميات كافية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر اللدغات وطرق الوقاية منها.

ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف عمليات رش المبيدات في أماكن انتشار العقارب والثعابين، وتنظيف المنازل والمناطق المحيطة بها، وإطلاق حملات توعية للسكان حول طرق التعامل مع هذه الزواحف والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.

وأصدرت الحماية المدنية بالمحافظة، بقيادة اللواء مصطفى عبد الحي، تعليمات للمواطنين لمواجهة آثار الموجة الحارة، منها:

- عدم ترك المواد الغازية أو الولاعات أو العطور أو بطاريات الأجهزة داخل السيارات.

- فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزانات الوقود بالكامل.

- تعبئة الوقود مساءً، وتجنّب السفر في الصباح الباكر، وعدم زيادة ضغط الإطارات.

- الحذر من خروج العقارب والثعابين ودخولها المزارع والمنازل بحثًا عن البرودة.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل، وتجنب تشغيل سخانات المياه، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، وترشيد استهلاك الكهرباء.

- تجنّب التعرض المباشر للشمس من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، ووضع أوعية ماء في النوافذ والأسوار والمزارع لري الطيور والقطط والحيوانات الأخرى.