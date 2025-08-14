بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور "صيف بلدنا" بالإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم، تألقها على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار البرنامج الصيفي لوزارة الثقافة بالمحافظات الساحلية.

وقدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور النوبي، شملت رقصات الأراجيد، والتاتا، والكف، والكارج، وغيرها من اللوحات الفنية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي الجنوبي.

كما تخلل الفعاليات فقرة غنائية للفنان عمر مصطفى، بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

يُذكر أن مهرجان "صيف بلدنا 5" يقام بمحافظة الإسكندرية حتى 27 أغسطس الجاري، ويشمل عروضًا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، تُقدَّم يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بتنظيم من الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية.