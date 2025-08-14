"كنت بأدبه".. القبض على قاتل طفل زوجته في قليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قُتل طفل على يد زوج والدته في منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية، بعد وصلة من الضرب أسفرت عن إصابات بالغة أودت بحياته.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، حيث تبين أن بلاغًا ورد إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث القليوبية، من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، بوصول الطفل الضحية جثة هادة إلى المستشفى بادعاء ضرب أفضى إلى موت.

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب، أن زوج والدة المجني عليه اعتدى على الطفل، محدثًا إصاباته التي أودت بحياته. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كاملة مدعيًا أنه أراد تأديب الطفل الضحية.

وقد أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطبيب الشرعي.