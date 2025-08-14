جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لتقلبات جوية مفاجأة وغطت السحب السماء وعم الضباب المدينة، و تساقط أمطار متوسطة.

قال ممدوح أنور علي، رئيس المدينة، إن المدينة تتعرض لتقلبات جوية مفاجئة لليوم الخامس على التوالي، وغطت السحب سماء المدينة وأعقبها تساقط أمطار متوسطة الحدة بمنطقة وادي الأربعين، وتساقطت شلالات المياه التي تجمعت على قمم الجبال لترسم لوحة فنية وسط الطبيعة الجبلية الخلابة للمدينة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المياه التي تساقطت من قمم الجبال سارت في مجراها الطبيعي الموازي للطرق الرئيسية حتى تتجمع أمام السدود وفي البحيرات التي جرى إنشاؤها ضمن مشروعات حماية المدينة من أخطار السيول، ولم تسفر هذه المياه عن أي تجمعات مائية في المدينة، أو أي خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي، كما يقوم السائحين بتنفيذ برامجهم السياحية دون وجود أي معوقات.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، وشديد الحرارة رطب ليلًا، وغائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفع المياه لتسيير الحركة المرورية على الطرق الدولية.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة ليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 40 والصغرى 29، وفي مدينة رأس سدر العظمى 42 والصغرى 28، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 28، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 37 والصغرى 18، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 45 والصغرى 35 درجة.





