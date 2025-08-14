بني سويف- حمدي سليمان:



افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض"أهلاً مدارس"، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير احتياجات الطلاب من مستلزمات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وتفقد المحافظ المعرض المقام خلف الصالون الأخضر، ويضم كافة احتياجات الطلاب والتلاميذ من الأدوات المكتبية والكتابية من أقلام، وكشاكيل، وكراسات بأنواعها، وكتب خارجية، بالإضافة إلى حقائب مدرسية"شنط" بمقاسات وأحجام وتصاميم متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات التي يحتاجها طلاب المدارس، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بجانب قسم لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر، وتبادل الحديث مع المترددين على المعرض لمعرفة رأيهم في المنتجات المقدمة، والذين أعربوا عن ترحيبهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة.



و أوضح حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف،أن الغرفة قامت بالتنسيق مع العديد من سلاسل المكتبات والموردين لتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار تقل عن السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مؤكداً أن الغرفة التجارية مستمرة في دعم هذه المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة لخدمة أبناء بني سويف.





