تأييد حكم الإعدام لشاب قتل زوجته وحاول إضرام النيران بجثتها بالشرقية

03:31 م الخميس 14 أغسطس 2025

سجن - تعبيرية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها على نجار بالإعدام شنقا،لاتهامه بقتل زوجته ومحاولة إضرام النيران فيها بقرية نطاق مركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أيمن.ف.م.ر" 37 عاما، ويعمل نجار بدولة الإمارات العربية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل زوجته "رحمة.م" ومحاولة إضرام النيران في جثتها.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد قتل زوجته عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا وطعنا بسكين ومطرقة، وبعد التعدى عليها حاول إضرام النيران فيها لإخفاء جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق قتل زوجته إضرام النيران الشرقية محافظة الشرقية
