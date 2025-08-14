بعد ساعات من البحث.. أهالي المنوفية يعثرون على جثمان طفل غرق في ترعة

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت جهود الأهالي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في العثور على طفل غرق مساء أمس، بترعة القرية، وذلك بعد ساعات من البحث عن جثمانه بالمياه.

وكان طفل يُدعى "يُسري رمضان يُسري عبده" 4 سنوات، غرق عقب صلاة المغرب أمس بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وكشفت كاميرات المراقبة سقوطه في الترعة المُبطنة المارة بالقرية، ومنذ تأكد أسرته من غرقه، بدأت أعمال البحث عن جثمانه بالترعة.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية بمم، حزنًا على الطفل الغريق، ويستعد الأهالي لإنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه بمقابر عائلته.