الصعايدة أهل كرم.. "عم محمد" يروي عطش ركاب قطار بالماء المثلج في حرّ قنا

01:43 م الخميس 14 أغسطس 2025

الصعايدة أهل كرم

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مؤثرة بطلها مواطن من الصعيد يعرف بـ"عم محمد"، من قرية الأشراف بمحافظة قنا، بعد تداول صور له أثناء توزيع الماء المثلج على ركاب القطار رقم 746 «نجع حمادي – الأقصر» في وقت الظهيرة وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأظهرت الصور التي تداولها المسافرون، عم محمد وهو يحمل جركن ماء مثلج وكوبًا بلاستيكيًا متنقلاً بين العربات ليقدّم الماء البارد لكل الركاب، في مشهد يعكس قيم الشهامة والمروءة المتجذّرة في أهل الصعيد.

ولاقت هذه اللفتة الإنسانية إشادة واسعة على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بتصرفه وأكدوا أن المبادرة أعادت إلى الأذهان قيم التعاون والكرم التي يتميز بها أبناء الصعيد.

وقال أحد الركاب: "كنا عطشانين في وقت الذروة الذي تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة، وفجأة ظهر عم محمد يقدم الماء المثلج لكل الناس من قلبه، الموقف ده عمرنا ما هننساه"، وأضاف أن هذه المبادرة أدخلت البهجة على الجميع وخففت من معاناتهم خلال الرحلة.

