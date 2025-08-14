المنوفية – أحمد الباهي:

خيّم الحزن على قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد اختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في ظروف مأساوية، حيث كشفت كاميرات المراقبة سقوطه في ترعة مُبطنة أمام منزله عقب صلاة المغرب أمس.

وبحسب ما أوضح مصدر من القرية لموقع مصراوي، فإن الطفل يُدعى "يسري رمضان يسري عبده"، واكتشفت أسرته غيابه وبدأت رحلة البحث عنه ونشر صوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت المفاجأة بتتبع كاميرات المراقبة والتي كشفت سقوطه في الترعة أمام منزله.

وأضاف المصدر أنه منذ لحظة تأكد أسرة الطفل من غرقه، بدأت عمليات البحث عن جثمانه في مياه الترعة، وامتدت عمليات التمشيط حتى مواسير الترعة الموصلة لقرية كفر السادات وكوبري الصباغين، ويواصل الأهالي فرق البحث محاولاتهم لانتشال الجثمان، بينما تعيش القرية أجواء من الحزن والترقب لبدء مراسم الدفن فور العثور عليه.