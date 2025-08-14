الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت مديرية الطرق والنقل محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، في العمل بتمديد وتوسعة الطرق بمركزي الداخلة وبلاط، في إطار تحسين الربط بين الواحات الداخلية وتعزيز السلامة المرورية.

قال المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، إنه في مركز بلاط، جرى تطوير طريق "بلاط – البشندي"، بطول 1 كيلومتر، في خطوة مهمة لرفع كفاءة شبكة الطرق بمركز بلاط وتسهيل الحركة ونقل البضائع بين القرى والمراكز.

وأضاف عبد الرحيم، أنه في مركز الداخلة جرى ازدواج طريق (الشيخ والى - المعصرة) بطول ٢كم ، وذلك ضمن مسار متكامل لتطوير الطرق المحلية، حيث جرى في يونيو 2025 رفع كفاءة 25 ألف متر مسطح من الطرق الداخلية في الأحياء القديمة من خلال رصفها بالخلطة الأسفلتية وتركيب بلاط الإنترلوك في باريس والداخلة بواقع 35 ألف متر مربع من الإنترلوك بينما في يوليو 2025، استهدف المشروع تركيب 80 ألف متر مربع من بلاط الإنترلوك في أحياء الخارجة والداخلة، بما في ذلك السبط البحري وعين بطور وشندوم، في إطار تعزيز المظهر الحضاري وتسهيل انتقال المواطنين.