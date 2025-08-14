"تعليم أسيوط" تعلن جاهزية لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 16 أغسطس وتستمر حتى السبت 23 أغسطس الجاري.

كما تبدأ في ذات التوقيت امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

وأكد دسوقي أن جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار للجان الامتحانية باتت جاهزة من حيث النظافة العامة، وتجهيز المقاعد، وتوفير وسائل التهوية، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية العمل والتعامل بحيادية تامة وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وثمّن دسوقي الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء الدكتور هشام أبو النصر للمنظومة التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى توجيهاته بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، وتأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها إلى مقار اللجان، مع استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

كما أشار إلى التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والكهرباء، لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بكافة اللجان لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.





