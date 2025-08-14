إعلان

تحرير 677 مخالفة في حملات استهدفت مواقف سيارات الأجرة بسوهاج

11:14 ص الخميس 14 أغسطس 2025

سيارات الأجرة

سوهاج- عمار عبدالواحد:


شنت الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة على مواقف سيارات الأجرة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن تحرير 677 مخالفة متنوعة.


من جهته أوضح اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج أن المخالفات شملت تحصيل أجرة زيادة، وتحميل من خارج الموقف، ومخالفة خط السير، وتحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر.


وأضاف "سراج" أن المخالفات جاءت بواقع 128 مخالفة بمركز ومدينة جرجا، و125 مخالفة بمدينة سوهاج، و120 مخالفة بساقلتة، و77 مخالفة بدار السلام، و 53 مخالفة بالبلينا، و52 مخالفة بطهطا، و 43 مخالفة بطما، و36 مخالفة بالمنشاة، و31 مخالفة بأخميم، و12 مخالفة بجهينة، فيما لم تسجل أي مخالفات بمركز المراغة.


وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقف، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا على أهمية التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة.




