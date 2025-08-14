إغلاق 23 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة 23 منشأة طبية خاصة، ووجهت 28 إنذارًا، خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، وضبط الأداء.

وقالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، إن الإدارة نفذت 12 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وأصدرت 11 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذه، كما فحصت 7 شكاوى وردت إليها، ووجهت 28 إنذارًا لمنشآت بها مخالفات بسيطة لتصويب أوضاعها.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الانضباط.