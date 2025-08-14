الأمن يكشف ملابسات مقتل شخصين في جريمة ثأر بالبحيرة

البحيرة ـ أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، 3 متهمين بقتل شخصين بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات، أخذًا بالثأر.

تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثتي محمد عبد الحميد فضل 52 عاما، وعامر عبد العليم موسى فضل 55 عاما، مقتولين بطلقات نارية أثناء خروجهما من أحد الأفراح بالقرية.

كشفت التحريات التي قادها اللواء أحمد السكران مدير المباحث، عن أن وراء ارتكاب الجريمة "غ ف"، و"إ ع غ"، و"م ع غ"، بمساعدة آخرين، انتقامًا لمقتل شقيق الأول على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهما.

جرى استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم سلاح آلي، و57 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 69 ألف جنيه، وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

