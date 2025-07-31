قتيلان في الفرح.. دم قديم يحول ليلة زفاف زاوية حمور إلى مأتم

البحيرة – أحمد نصرة:

صدمة ورعب عاشها أهالي قرية زاوية حمور، بمركز الدلنجات، في محافظة البحيرة، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول الفرح إلى مأتم، وأن تختلط زغاريد الزفاف بصيحات الرعب وطلقات الرصاص. في لحظة خاطفة، امتدت يد الثأر لتكتب فصلًا جديدًا من مسلسل الدم، وسقط رجلان في منتصف الطريق، لا ذنب لهما سوى أنهما خرجا من بيت عزاء قديم بثأر جديد.

غدر وتربص

بعد أداء الواجب والتهنئة في الفرح، أثناء خروج "محمد عبد الحميد فضل" – 52 عاما، و"عامر عبد العليم موسى فضل" – 55 عاما، من أحد الأفراح، توقفت سيارة أمامهما، ترجل منها شخصان وأمطروهما بالرصاص، فسقطا وسط صدمة الموجودين.

دم قديم ولعنة الثأر

بحسب تحريات أولية، تعود دوافع الجريمة إلى خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين، كانت البداية منذ سنوات حين سقط أحد أبناء عائلة الجناة قتيلاً، واليوم جاء الرد في صورة دم مضاعف، بعد أن أعمى الغضب البصيرة قررت العائلة أن "تأخذ بالثأر"

تحرك أمني

فور وقوع الجريمة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى فرض كردون أمني، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الجثامين وموقع الجريمة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وتكليف الطب الشرعي بتشريح الجثتين.

كما وجّه اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، لتعقب الجناة وكشف ملابسات الحادث.

من يوقف دائرة الانتقام

في زاوية حمور، لا تزال رائحة البارود في الهواء، والناس يتحدثون عن دوامة لا تنتهي من القصاص، وعن أطفال يولدون في قلب الكراهية، يرضعون الغضب ويكبرون في انتظار "الدور".