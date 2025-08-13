الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة اللاعبين المقرر خوضهم مواجهة بيراميدز، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الدراويش لمواصلة تقديم عروض قوية وحصد النقاط.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كلًا من: أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال، فيما شمل خط الدفاع كلًا من محمد نصر، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد إيهاب، وعبد الله محمد، في إطار سعي الجهاز الفني لتأمين الخط الخلفي أمام قوة هجوم بيراميدز.

وفي خط الوسط، تواجد كل من: محمد عبد السميع، وعبد الرحمن الدح، ومروان حمدي، ومحمد خطاري، وعلي الملواني، ومحمد سمير كونتا، وعبد الرحمن كتكوت، وحسن منصور، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال، والمحترف إريك تراوري، بهدف التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفرص الهجومية.

أما الهجوم، فيقوده الثلاثي: أنور عبد السلام، ونادر فرج، ومحمد زيدان، وسط آمال جماهير الدراويش في ترجمة الفرص إلى أهداف تمنح الفريق أفضلية في المباراة.

ويختتم الإسماعيلي استعداداته، مساء اليوم، على ملعبه، وسط حالة من التركيز والحماس؛ أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي بحجم بيراميدز.