‬هربًا من حر الصيف.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الرمادي بإسنا

06:55 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الطفل الغريق

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية السريب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة الرمادي.

وكان الطفل أحمد حسان قد توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى مياه الترعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه اختفى عن أنظارهم فجأة، ليكتشفوا لاحقًا غرقه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى طيبة التخصصي، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

