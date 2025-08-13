ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط ط ص 8874)، وذلك أعلى طلعة كوبري المستقبل في اتجاه مدينة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت بيانات المصابين كالتالي:

السيد زكريا أبو العنين، 43 عامًا، مقيم بأبو صوير، مصاب بجرح قطعي في الجبهة طوله 6 سم وكدمات بالجسم.

عماد زكريا أبو العنين، 37 عامًا، مقيم بأبو صوير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتولت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تتابع الفرق الطبية الحالة الصحية للمصابين.