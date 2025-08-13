أسوان – إيهاب عمران:

فاز الفيلم التسجيلي القصير "ست أخوات"، الذي يوثق قصة سيدة ثمانينية مكافحة من قرية غرب أسوان تعمل في صناعة "الخبز الشمسي" لإعالة أبنائها وأحفادها، بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وقالت زينب سعدي، مخرجة الفيلم، إن العمل يُعد أول تجربة إخراجية لها، وهو من تصوير هيثم فهمي، وكلمات الموال وأدائه للفنان سيد بلبل، وتسجيل الصوت لزينب عوض، والمونتاج لبيتر عاطف، والتصوير الجوي (درون) لمحمد عمرو.

وأضافت لمصراوي، أن الفيلم، الذي أُنتج عام 2023، يحكي قصة سيدة مكافحة من محافظة أسوان تُدعى "ست أخوات"، تجاوز عمرها الثمانين عامًا، وتعيش في قرية بغرب أسوان، حيث تكافح لإعالة أبنائها وأحفادها من خلال عملها في صناعة الخبز الشمسي، وهو عمل تاريخي ساعدها أيضًا في تربية وتنشئة أخواتها وأبنائها وأحفادها.

وأشارت سعدي إلى أن الفيلم كان بمثابة "وش السعد" عليها، إذ شارك في عدة مهرجانات وحصد جوائز متعددة، كما كرّمها محافظ أسوان الأسبق برفقة فريق العمل، بينما كان التكريم الأهم لبطلة الفيلم السيدة "ست أخوات".

وأوضحت أنها تعمل أخصائية اجتماعية، وكانت تهوى التصوير لتوثيق عملها، قبل أن تحترفه، ومن خلال ورش مهرجان أفلام المرأة تعلمت الإخراج، وكانت البداية بفيلم "ست أخوات".

كما لفتت إلى أنها بعد هذا الفيلم أخرجت عدة أعمال أخرى، من بينها فيلم "الفرقة 18"، الذي يتناول قصة أحد أبطال حرب أكتوبر، وفاز بجائزة مسابقة "بطل من بلدنا" التي نظمتها وزارة التضامن، وحصل على المركز الأول.

واختتمت المخرجة زينب سعدي حديثها بإهداء نجاحها وكل الجوائز التي حصلت عليها إلى روح والدتها، مؤكدة أنها كانت صاحبة الفضل الأكبر فيما حققته من إنجازات.