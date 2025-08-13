"ذهب مع والدته لغسل الأواني فعاد جثة".. طفل يغرق في ترعة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا حادثاً أليماً، اليوم الأربعاء، بعد أن غرق طفل داخل أحد المجاري المائية أثناء قيام والدته بغسل الأواني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بغرق طفل فى ترعة بإحدى قرى مركز سمالوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين غرق الطفل " م.غ" 3 سنوات، وجرى انتشاله.

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام الطفل بالتواجد بجوار والدته أثناء غسلها الأواني في مياه الترعة، انزلقت قدماه وغرق في المياه.

وجرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.