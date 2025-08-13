السفير الهندي: نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعرب السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع بورسعيد، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والهندي.

وأشاد بكلمته، خلال لقائه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بحجم التطور الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات، معربًا عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بالسفير الهندي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالهند، والتي تشهد نموًا متزايدًا في مختلف المجالات، وحرص محافظة بورسعيد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات متميزة وموقع جغرافي فريد على مدخلي قناة السويس.

وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المشروعات القائمة في مجالات البتروكيماويات واللوجستيات والتي تمثل فرصًا مهمة للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار.