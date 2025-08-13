من النهاردة ولمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 3 أحياء بطور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على مدار يومين اعتبارًا من اليوم وحتى غدًا الخميس، داخل 3 أحياء بالمدينة.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 4 ساعات ونصف يوميًا، بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 3 مناطق وهم: ابني بيتك القديم، ابني بيتك الجديد، الـ 60 منزل بدوي الجهة الغربية، إضافة إلى المحلات والمخابز والمدارس بهذه المناطق.

وناشدت هندسة كهرباء طور سيناء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، لحين استقرار التيار الكهربائي.