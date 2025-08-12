"أسوان الجديدة" تدخل مرحلة جديدة بتشكيل مجلس أمناء (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية رسميًا على تشكيل أول مجلس أمناء للمدينة.

يأتي هذا القرار ليمثل نقطة انطلاق جديدة تهدف إلى إشراك مجتمع المدينة وخبراؤها في رسم ملامح مستقبلها.

لم يأتِ قرار تشكيل مجلس الأمناء من فراغ، بل جاء كتتويج للنمو الهائل الذي حققته المدينة على أرض الواقع. فالمدينة لم تعد مجرد مشروع، بل أصبحت مركزًا حيويًا متكاملًا، وهو ما يظهر في:

- التضاعف السكاني: زيادة كبيرة في أعداد السكان المقيمين بالمدينة.

- اكتمال الخدمات التعليمية: من مدارس التعليم الأساسي واللغات والدولي، وصولًا إلى جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية.

- انتقال مؤسسات الدولة: أصبحت المدينة مقرًا لمديرية الأمن، والجوازات، والمرور، والشهر العقاري.

- نمو النشاط التجاري: انتشار الأنشطة الاستثمارية والتجارية وافتتاح فروع لعدد من البنوك الكبرى.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أن مجلس الأمناء، الذي سيضم نخبة من الكفاءات والخبرات، سيعمل كـ "عقل مدبر" للمدينة، وتتركز مهامه الرئيسية في:

- وضع الخطط الاستراتيجية: لرسم مسار تنمية المدينة وتلبية احتياجات سكانها.

- تطوير البنية التحتية: ووضع آليات لتحسين الخدمات الأساسية بشكل مستمر.

- تعزيز الاستثمار: وجذب المزيد من رؤوس الأموال للقطاعات الاقتصادية الواعدة.

- الإشراف والتنسيق: لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

- تشجيع المشاركة المجتمعية: ودعم المبادرات التي تخدم الصالح العام وتضمن استدامة التنمية.

وبهذه الخطوة، تؤكد الدولة التزامها بتحويل أسوان الجديدة إلى مركز جذب سكني واستثماري رائد، وتقديم نموذج يحتذى به في التخطيط العمراني المستدام.