وداعاً كوت ديفوار.. فرحة أهالي الإسكندرية بفوز المنتخب المصري -فيديو

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

تحولت شوارع ومقاهي عروس البحر المتوسط، مساء اليوم السبت، إلى ساحات احتفال كبرى، عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الإيفواري في مباراة حبست الأنفاس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 المقامة حاليًا في المغرب.

وشهدت مقاهي وسط المدينة أجواءً استثنائية، حيث توافدت أعداد غفيرة من الجماهير منذ الساعات الأولى للمساء لمتابعة الموقعة الحاسمة.

وسيطرت الروح الحماسية على المشهد، إذ تزينت المقاهي بالأعلام المصرية، وارتدى المشجعون قمصان "الفراعنة"، وسط هتافات دوت في أرجاء المنطقة مع كل هجمة مصرية وتصدٍ بطولي.

ورصدت عدسة "مصراوي" لحظات التفاعل الجماهيري من قلب المقاهي، حيث امتزجت مشاعر القلق والترقب في دقائق المباراة، قبل أن تنفجر صرخات الفرح مع صافرة النهاية.

وعكس المشهد عمق ارتباط الشارع السكندري بمنتخب بلاده، وحرصه على مؤازرة "رفاق صلاح" في هذه المحطة المصيرية من البطولة.

نجح المنتخب المصري في إقصاء "الأفيال" الإيفوارية بنتيجة (3 - 2)، بعد مباراة فنية قوية أثبتت جدارة الفراعنة بالمنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، حجزت مصر مقعدها رسميًا في "المربع الذهبي" للبطولة القارية.

و يضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع المنتخب السنغالي في نصف نهائي البطولة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة للوصول إلى منصة التتويج وحصد الكأس الأفريقية.