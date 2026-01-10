إعلان

وداعاً كوت ديفوار.. فرحة أهالي الإسكندرية بفوز المنتخب المصري -فيديو

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:12 م 10/01/2026

فرحة أهالي الإسكندرية بفوز المنتخب المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

تحولت شوارع ومقاهي عروس البحر المتوسط، مساء اليوم السبت، إلى ساحات احتفال كبرى، عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الإيفواري في مباراة حبست الأنفاس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026 المقامة حاليًا في المغرب.

وشهدت مقاهي وسط المدينة أجواءً استثنائية، حيث توافدت أعداد غفيرة من الجماهير منذ الساعات الأولى للمساء لمتابعة الموقعة الحاسمة.

وسيطرت الروح الحماسية على المشهد، إذ تزينت المقاهي بالأعلام المصرية، وارتدى المشجعون قمصان "الفراعنة"، وسط هتافات دوت في أرجاء المنطقة مع كل هجمة مصرية وتصدٍ بطولي.

ورصدت عدسة "مصراوي" لحظات التفاعل الجماهيري من قلب المقاهي، حيث امتزجت مشاعر القلق والترقب في دقائق المباراة، قبل أن تنفجر صرخات الفرح مع صافرة النهاية.

وعكس المشهد عمق ارتباط الشارع السكندري بمنتخب بلاده، وحرصه على مؤازرة "رفاق صلاح" في هذه المحطة المصيرية من البطولة.

نجح المنتخب المصري في إقصاء "الأفيال" الإيفوارية بنتيجة (3 - 2)، بعد مباراة فنية قوية أثبتت جدارة الفراعنة بالمنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، حجزت مصر مقعدها رسميًا في "المربع الذهبي" للبطولة القارية.

و يضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع المنتخب السنغالي في نصف نهائي البطولة، وسط طموحات جماهيرية كبيرة للوصول إلى منصة التتويج وحصد الكأس الأفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
موسيقى

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
أخبار مصر

للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار