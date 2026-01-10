ضبط سيارة محملة بـ أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية بوكالة الحضرة وشارع الجواهر بحي وسط، لمتابعة أسعار الخضار والفاكهة وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة للمواطنين.

واستفسر المحافظ خلال جولته بالوكالة عن أسعار الخضار والفاكهة داخل السوق ومقارنتها بالأسعار خارج الوكالة، موجهاً مسئولي جهاز حماية المستهلك بتقييم الأسعار داخل وخارج الوكالة ومدى جودة المعروضات.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي وسط بازالة كافة الأكشاك المخالفة واشغالات الباعة الجائلين خارج السوق، بالإضافة إلى رفع المخلفات والتحفظ على مركبتين تروسيكل غير مرخصة.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين من قاطني منطقة الحضرة؛ والتي تلخصت في ترميم الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بمنطقة الحضرة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشارع أحمد فاروق مع شارع البرنس إبراهيم.