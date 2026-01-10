إعلان

لمتابعة الأسعار.. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضر والفاكهة -صور

كتب : مصراوي

11:27 م 10/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضر والفاكهة (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضر والفاكهة (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضر والفاكهة (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضر والفاكهة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية بوكالة الحضرة وشارع الجواهر بحي وسط، لمتابعة أسعار الخضار والفاكهة وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة للمواطنين.

واستفسر المحافظ خلال جولته بالوكالة عن أسعار الخضار والفاكهة داخل السوق ومقارنتها بالأسعار خارج الوكالة، موجهاً مسئولي جهاز حماية المستهلك بتقييم الأسعار داخل وخارج الوكالة ومدى جودة المعروضات.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي وسط بازالة كافة الأكشاك المخالفة واشغالات الباعة الجائلين خارج السوق، بالإضافة إلى رفع المخلفات والتحفظ على مركبتين تروسيكل غير مرخصة.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين من قاطني منطقة الحضرة؛ والتي تلخصت في ترميم الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بمنطقة الحضرة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشارع أحمد فاروق مع شارع البرنس إبراهيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسكندرية أسعار الخضار والفاكهة الفريق أحمد خالد سوق الحضرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
اقتصاد

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار