جنوب سيناء - رضا السيد:

حسم موسى فراج موسى، ابن قبيلة المزينة العريقة، مقعد محافظة جنوب سيناء في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحقق فراج فوزًا ساحقًا ليؤكد على الثقل الذي يتمتع به في أوساط القبائل البدوية وكافة مدن المحافظة.

جاءت النتيجة الرسمية لتؤكد هيمنة "فراج" على المشهد الانتخابي، حيث كشفت الأرقام عن فارق شاسع بينه وبين منافسه الوحيد:

- موسى فراج موسى (مرشح مستقبل وطن): حصل على 16,600 صوت.

- أحمد الزيات (مرشح مستقل): حصل على 1,200 صوت فقط.

من هو النائب موسى فراج؟

يبلغ النائب الفائز 42 عامًا، وهو أحد شباب قبيلة المزينة البارزين بمدينة دهب.

وقد حصل على ليسانس الحقوق عام 2013 ويعمل في المحاماة. ولم تكن هذه تجربته الأولى في العمل العام، حيث شغل منصب رئيس مجلس محلي سابق بمدينة دهب، واشتهر منذ صغره بعمله التطوعي وخدمة أهالي المحافظة، مما أكسبه شهرة واحترامًا لدى كافة القبائل في جنوب سيناء.

وجرت العملية الانتخابية في هدوء وتنظيم عبر 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، موزعة على كافة مدن المحافظة من طابا شمالًا وحتى طور سيناء جنوبًا. وخاض "فراج" الانتخابات على رمز "الكتاب" ممثلًا لحزب مستقبل وطن، بينما خاض منافسه "الزيات" الانتخابات كمرشح مستقل برمز "الصقر".

ويُذكر أيضًا أن القائمة الوطنية الموحدة يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة.