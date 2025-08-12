"حماة وطن" يحسمها.. أحمد حافظ يفوز بمقعد السويس في الشيوخ (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أسدل القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الستار على المنافسة الانتخابية في السويس، معلنًا في مؤتمر صحفي رسمي فوز مرشح حزب "حماة وطن"، أحمد حافظ، بالمقعد الفردي المخصص للمحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن الأرقام التفصيلية للعملية الانتخابية في الدائرة، والتي جاءت كالتالي:

إجمالي الناخبين المقيدين: 501,010 ناخبًا.

عدد من أدلوا بأصواتهم: 74,169 ناخبًا.

نسبة المشاركة: 14.80%.

الأصوات الصحيحة: 63,526 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 10,643 صوتًا.

أصوات المرشح الفائز (أحمد حافظ): 33,103 صوتًا.

وقد تجمع أنصار المرشح الفائز وعائلته أمام منزل أحد أقاربه، وما أن تم إعلان فوزه حتى انطلقت مسيرات احتفالية بالسيارات جابت شوارع السويس، تعبيرًا عن فرحتهم بفوز مرشحهم بمقعد مجلس الشيوخ.