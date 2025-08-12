50 جرعة مصل تنقذ شابًا من لدغة كوبرا قاتلة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



نجح فريق طبي بمستشفى حوش عيسى المركزي في إنقاذ حياة شاب من الموت المحقق، بعدما تعرض للدغة كوبرا شديدة السمية أدت إلى فقدانه الوعي بالكامل وشلل تام في الأجهزة الحيوية.



وصل "محمد " 29 عامًا إلى المستشفى عبر خدمة الطوارئ 137 في حالة حرجة، ووفقًا للتقارير الطبية كانت فرص نجاته محدودة.



جرى تنفيذ بروتوكول علاجي مكثف تحت إشراف الدكتور مصطفى محفوظ الحفناوي، ومديرة وحدة السموم الدكتورة نهاد حامد جاد، شمل إعطاء أكثر من 50 جرعة من المصل المضاد لسم الثعبان، حتى بدأت حالته في التحسن تدريجيًا، و فصله من جهاز التنفس الصناعي.



ضم الفريق المعاون وطاقم التمريض: محمود محمد إبراهيم عبد الهادي، وسمرة حسنين عبد الحليم، نورا صبحي، إيمان محمد، قمر حسن، فوزية رفيق، ياسمين عبد الباسط.







