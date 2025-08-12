6708 أسر بأسوان تستعد لاستقبال "سكن كريم".. تفاصيل المشروع (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

يستعد المشروع القومي "سكن كريم" لتغيير واقع 6708 أسر داخل قرى مبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسوان، عبر خطة طموحة لرفع كفاءة منازلهم أو إعادة بنائها بالكامل، لتوفير مسكن لائق وبيئة معيشية آمنة.

خطة طموحة تشمل 3 مراكز

وأعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المشروع يستهدف عددًا ضخمًا من المنازل التي تم حصرها بشفافية كاملة في ثلاثة مراكز رئيسية، وتشمل: كوم أمبو: 3321 منزلًا (بدأ العمل بالفعل على تصميم 107 بيوت) - نصر النوبة: 2397 منزلًا - إدفو: 990 منزلًا.

أشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع مؤسسة "مصر الخير"، برعاية الدكتور علي جمعة، وشركة "إعمار مصر"، مؤكدًا أن هذا التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يسرّع من تلبية احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا.

أكثر من مجرد بناء.. تنمية إنسانية

وأوضح اللواء إسماعيل كمال أن الهدف الأسمى للمشروع هو "تنمية الإنسان"، حيث لا يقتصر الدعم على الجانب الإنشائي فقط. فإلى جانب ترميم المنازل أو إعادة بنائها وفقًا لمعايير هندسية معتمدة، يتم الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية لتوفير مصدر دخل مستدام للمستفيدين، مما يحقق عدالة اجتماعية وتنمية شاملة.

نموذج معماري فريد للتصدير

كشف المحافظ عن خطة مستقبلية طموحة، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على تطوير 500 بيت إضافي في مختلف أنحاء المحافظة. والأهم من ذلك، سيتم بالتوازي إنشاء نموذج سكني ذي طراز معماري متميز يضم حرفًا صغيرة وخدمات متنوعة، بهدف تعميمه لاحقًا كنموذج رائد في باقي محافظات الجمهورية.