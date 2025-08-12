ضربته بالطفاية في دماغه.. سيدة تنهي حياة زوجها بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، جريمة قتل داخل أحد المنازل، بعدما أقدمت سيدة على إنهاء حياة زوجها إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حادة بينهما، بسبب خلافات أسرية متراكمة.

وبحسب المعاينة الأولية، استخدمت السيدة “طفاية” لتوجيه ضربة قوية إلى رأس زوجها، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال، وبعد الواقعة، حاولت المتهمة إيذاء نفسها، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وجَّه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث وتحريات بقيادة اللواء أحمد عليان، مدير المباحث، لجمع المعلومات وفحص موقع الحادث.

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، وضمت المقدم محمد هشام، مفتش المباحث، والمقدم محمود مأمون، رئيس مباحث فايد، والرائد مصطفى حرب، معاون المباحث، حيث تمكنت من ضبط المتهمة، ونقل جثمان الزوج إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما جرى التحفظ على أداة الجريمة، وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمة للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات المبدئية تشير إلى أن الحادث جاء نتيجة خلافات زوجية سابقة بين الطرفين، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات.

