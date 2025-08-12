محافظ الفيوم يكرم سيدة تبلغ 80 عامًا تحدت الأمية ويمنحها رحلة عمرة

الفيوم- حسين فتحى :

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيدة مبروكة عبدالعزيز إبراهيم الزيني، التي تبلغ من العمر 80 عاماً، والتي أصرت على محو أميتها، وحصلت على شهادة محو الأمية، تقديراً لجهودها في تحدي الأمية، ومثابرتها على تلقي العلم، وذلك بحضور سيد حسن مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفيوم، وأسرة السيدة.

قام محافظ الفيوم، بتسليم السيدة "مبروكة" شهادة محو الأمية التي حصلت عليها، ومنحها شهادة تقدير، لتميزها وإصرارها على مواصلة التعليم وتحقيق هذا الإنجاز في سن متأخر، لافتًا إلى أن هذا التكريم يُعد تأكيدًا لمكانة طلب العلم، وضرورة الاهتمام به والمثابرة عليه، كونه أساسًا لتقدم الشعوب ورمزاً لنهضتها.

وأوضح المحافظ، أن التعليم لا يرتبط بسن معينة، فالإنسان يجب أن يستمر في تلقى العلوم وإن تقدم به العمر، ليتحدى الصعاب ويتسلح بالمعرفة ويكون أكثر وعيًا بقضاياه الحياتية، وأكثر قدرة على إدارة شئونه اليومية، مؤكداً علي ضرورة أن نقتدي بمثل هذه النماذج الجادة، التى تتسم بالإرادة والتحدي ومواجهة الصعاب.

وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالمنظومة التعليمية، لافتاً إلى أهمية دور العلم في بناء المجتمعات ورفعة الأمم، وكذا أهمية محو الأمية ودورها في تمكين الأفراد والمجتمع، باعتبار أن التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لقصة كفاح السيدة، وما تحلت به من صبر في التعلم، حتى أصبحت قادرة على القراءة والكتابة، كما استمع المحافظ لمطلب السيدة ورغبتها في زيارة بيت الله الحرام.

بدوره، استجاب المحافظ لمطلبها وقرر منحها رحلة عمرة، ووجه بتيسير اجراءات استخراج جواز سفر لها ولنجلها، كما قرر توفير فرصة عمل لأحد أحفادها بالقطاع الخاص، فيما قدمت أسرة السيدة الشكر لمحافظ الفيوم، لإصراره علي تكريمها وتسليمها شهادة محو الأمية، واستجابته الفورية لمطالب الأسرة.

يذكر أن السيدة مبروكة عبدالعزيز إبراهيم الزيني، تبلغ من العمر 80 عاماً، وتقيم بقرية البسيونية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، وأصرت على التعلم في هذه السن المتأخرة، وقام بتعليمها ومحو أميتها أحد أحفادها.