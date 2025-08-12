حكم بالإعدام والمؤبد لثلاثة أشقاء قتلوا أبناء عمهم في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، بإعدام شقيقين شنقًا، والسجن المؤبد لشقيقتهما، بعد إدانتهم بقتل اثنين من أبناء عمومتهم في واقعة ثأرية بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، وحسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية رقم 3047 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتيج، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسماع دوي إطلاق نار ووجود جثتين داخل القرية. وعلى الفور، انتقل الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين مقتل كل من "عقيلي. ش. ع" وشقيقه "طه. ش. ع".

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة ثلاثة أشقاء من أبناء عمومة المجني عليهما، وهم "محمود. ح. ع"، و"عقيلي. ح. ع"، و"معزوزة. ح. ع"، حيث أقدموا على تنفيذ الجريمة بدافع الثأر، بعد أن اتهموا المجني عليه الأول بقتل والدهم في وقت سابق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، مستخدمين بندقية إنجليزية وسلاحًا أبيضًا (ساطور)، وتوجهوا إلى منزل الضحيتين، حيث اعتدوا عليهما بقصد قتلهما، في إطار خصومة ثأرية قديمة.