أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، جولة تفقدية بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/2026، والاطمئنان على انتظام الدراسة بالفصل الصيفي الجاري.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني، والدكتور علي يونس مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي مدير برامج كلية العلوم، والدكتور عبد الرؤوف خليل الأستاذ بكلية العلوم، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجولة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة، مشيرًا إلى أن باب التقديم للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية بدأ يوم الأحد 10 أغسطس ويستمر حتى السبت 16 أغسطس 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، عبر الرابط الإلكتروني : https://tansik2.asnu.edu.eg، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مع تطبيق نظام المفاضلة حسب المجموع وأولوية التسجيل المبكر لضمان العدالة والشفافية.

كما تابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الصيفي للعام الجامعي 2024/2025، الذي بدأ في يوليو الماضي ويستمر من 6 إلى 8 أسابيع، واطمأن على الحالة الصحية لأحد الطلاب بعد خضوعه لعملية جراحية نتيجة إصابة رياضية، مؤكدًا استمرار تقديم خدمات التأمين الطبي للطلاب بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط، والتي تشمل خدمات الطوارئ، الكشف، التحاليل، الأشعة، والجراحات العاجلة.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن الجولة شملت تفقد أعمال تجهيز معامل القطاع الهندسي، والتي تضم 6 معامل (3 للهندسة الطبية و3 للميكاترونيك)، بسعة 30 طالبًا لكل معمل، وبتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليون جنيه، إلى جانب تفقد المكتبة المركزية التي تم تجهيزها بأحدث الموسوعات والكتب العلمية لخدمة العملية التعليمية.