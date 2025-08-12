محافظ أسيوط يبحث إعادة تشغيل المخابز المغلقة

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب المخابز المغلقة، لبحث التحديات التي تواجههم ومناقشة آليات إعادة تشغيل هذه المخابز في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز منظومة إنتاج الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، إلى جانب رؤساء المراكز ومدير الشؤون القانونية، في إطار تنسيق وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المخابز، والتي تنوعت بين مشكلات تتعلق بالتراخيص والتشغيل، وأخرى فنية وإجرائية، موجّهًا وكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، وتبسيط إجراءات الترخيص، بما يضمن إزالة العقبات أمام أصحاب المخابز.

كما طرح المحافظ مقترحًا بإنشاء رابطة لأصحاب المخابز بالتنسيق مع الغرفة التجارية وشعبة المخابز، لتكون كيانًا منظمًا يساهم في دعم أصحاب المهنة، ويشارك بفاعلية في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن اللقاء يأتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المحافظة، مشددًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة، باعتبار أن المخابز تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وضمان استقرار أسعار وجودة الخبز.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية مع أصحاب المخابز، لضمان تقديم الدعم الفني والإداري اللازم، وتحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمة متميزة.