محافظ سوهاج يواصل جولاته الميدانية لمتابعة انتظام التصويت بجولة الإعادة

كتب : عمار عبدالواحد

01:07 م 28/12/2025

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، حيث تفقد عدداً من اللجان الفرعية بحي غرب، وحي شرق، ومركز سوهاج، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للقضاة والمشرفين والناخبين.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد لجنتي مدرسة البطل علي عثمان الإعدادية بحي شرق، ثم لجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية، ولجنة معهد الروافع الإبتدائي الأزهري، بمركز سوهاج.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر جميع الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

والتقى المحافظ خلال تفقده اللجان عددا من الناخبين، واطمأن المحافظ منهم على توفير جميع التيسيرات اللازمة، ومنها تندات لحمايتهم أشعة الشمس، وتوافر الكراسي المتحركة خاصة لكبارالسن وذوي الإعاقة، وذلك بما يضمن سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون عوائق.

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج انتخابات مجلس النواب 2025

