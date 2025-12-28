إعلان

دموع وأحزان في 3 قرى.. تشييع 5 من ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:55 م 28/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث صحراوي المنيا
  • عرض 3 صورة
    حادث صحراوي المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا – جمال محمد

شيّع أهالي 3 قرى بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، صباح اليوم الباكر، جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وميكروباص وتوك توك، على الطريق الصحراوي الشرقي، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتسلّم ذوو الضحايا الجثامين من مشرحة المستشفى، حيث أُديت صلاة الجنازة عليهم في مسقط رأسهم بقرى الشيخ فضل، وحماضة، والسلام، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بوقوع الحادث عصر أمس السبت، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، من بينهم طفلة، إلى جانب إصابة 5 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة، مع التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات.

اقرأ أيضاً...

4 وفيات و6 مصابين في حادث تصادم مروّع على صحراوي المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنيا حادث تصادم صلاة الجنازة الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة