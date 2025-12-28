دموع وأحزان في 3 قرى.. تشييع 5 من ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

أخذ عينات من المطعم.. تحرك عاجل من محافظ الغربية بعد تسمم 17 عاملًا بالمحلة

المنيا – جمال محمد

شيّع أهالي 3 قرى بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، صباح اليوم الباكر، جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وميكروباص وتوك توك، على الطريق الصحراوي الشرقي، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتسلّم ذوو الضحايا الجثامين من مشرحة المستشفى، حيث أُديت صلاة الجنازة عليهم في مسقط رأسهم بقرى الشيخ فضل، وحماضة، والسلام، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بوقوع الحادث عصر أمس السبت، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، من بينهم طفلة، إلى جانب إصابة 5 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة، مع التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات.

