لليوم الثاني.. محافظ قنا يتابع أعمال الانتخابات بجولة الإعادة

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:59 م 28/12/2025
    مركز السيطرة
    محافظ قنا يتابع من مركز السيطرة

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا لليوم الثاني على التوالي سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن وذلك في إطار المتابعة الدورية للعملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد إلى جانب أنور يس مدير إدارة شؤون المجالس وأحمد عبد الخالق مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم أوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد أي شكاوى أو خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة.

كما شدد على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم وإنجاح العملية الديمقراطية.

كما أكد أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.

موجها دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال العملية الانتخابية باعتبار ذلك واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة، وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

خالد عبدالحليم قنا العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

