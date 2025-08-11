الأمم المتحدة: ما يحصل بغزة هو الأكثر دموية في التاريخ المعاصر

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن النزاع في قطاع غزة هو الأكثر دموية في التاريخ المعاصر.

وأضاف المتحدث في تصريحات للجزيرة، أن الأمين العام يدين بشكل واضح وصريح اغتيال صحفيي الجزيرة، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع.

وتابع: "يجب عدم اغتيال الصحفيين والسماح للصحفيين الأجانب بالعمل"، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة للمحاسبة وللأسف هذا يتطلب وقتا لكنها ستأتي.